歌手の工藤静香さんが、自身のインスタグラムを更新。手作りのスイーツのレシピ紹介しました。 【写真を見る】【 工藤静香 】 「タンパク質ケーキ！笑」手作りスイーツを紹介「ヨーグルトでサンド、マスキング。はちみつをかけて食べてもGood 」工藤静香さんは「タンパク質ケーキ！笑」と綴ると、ケーキを作成する動画をアップ。続けて「卵1バナナ1プロテインの粉大さじ2今回はチョコレート味米粉大さじ2 はち