津南町で雪下にんじんを雪の中から掘り出すイベントが開かれました。この大会は津南町と雪下にんじんを広く知ってもらうために毎年開かれていて、今年は県の内外から32チーム、およそ170人が参加しました。会場はにんじん畑で積雪はおよそ1メートル。参加者は雪の下にあるにんじんを20分間でどれだけ収穫できるかを競いました。【参加者は・・・】「去年ゼロだったんですけど今年30本近くとることができたので初参加だ