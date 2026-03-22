突如、床から現れた美女が王者を引きずり込み番組終了。往年の“地獄ムーブ”展開にファンも騒然としている。【映像】突如、床から美女登場→まさかの“ホラー・エンド”日本時間18日に行われたWWE「NXT」にて、ホラー映画のような襲撃シーンが繰り広げられた。大会のエンディング、NXT女子北米王者であるテイタム・パクスリーが勝利の余韻に浸りながらステージ上で観客の声援に応えていたその時、足元の床が突如として開き