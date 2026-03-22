芸能事務所「タイタン」が公式サイトを更新。所属タレントに対する、ＳＮＳやＷＥＢ上での誹謗中傷などに関し、声明を発表しました。【写真を見る】【 タイタン 】所属タレントへの誹謗中傷などに声明「最近は、言論を生業とされている比較的著名な方々までもが、平然と当社タレントの名誉等を侵害する発言を繰り返しており」【タイタン公式サイトより引用】SNS等の利用に関するお願いいつも当社タレントに温かい御支