俳優の前田敦子（34）が、21日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』に出演し、デビューからこれまでを振り返った。【全身ショットあり】上下白にそろえたコーデを着こなした前田敦子芸能界での恩人は、衣装デザイナーの茅野しのぶさんだと回答。「（AKB48時代から）ずっと今も」親しく信頼している仲で、前田が「しのぶ」と口に出すと、明石家さんまは「私も別のしのぶは知ってますけど」と笑わせた。さらに、前田は「子ど