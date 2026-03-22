童謡歌手として史上最年少デビューを果たしたののちゃんこと村方乃々佳ちゃん（7）が22日までに自身のインスタグラムを更新。日本漢字能力検定9級の合格を報告した。インスタでは「漢検9級の合格証が届きましたひーちゃんも一緒にお祝いおめでとう」とつづられ、合格証書を手に笑顔のののちゃんと妹ひーちゃんの2ショットが投稿された。この数日前の投稿では「ののちゃん公文の国語が中学教材に入りました」とつづり、