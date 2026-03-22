◆オープン戦日本ハム１―１ヤクルト（２２日・エスコン）今季、１軍での初登板となったヤクルト・小川泰弘投手が先発し、５回を投げて被安打６、１失点で降板した。毎回、走者を許しながらもボールを両サイドに散りばめ、緩急も交えて打たせて取って要所を締めた。「スタートからしっかり飛ばしていくというところで腕をしっかり振れていたと思いますし、そこは継続してやりたい」と７２球を振り返った。池山監督が１６日