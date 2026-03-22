◆大相撲春場所千秋楽（２２日・エディオンアリーナ大阪）３度目の優勝と、大関復帰を確実にした関脇・霧島（音羽山）が、土俵下でインタビューに答えた。―３度目の優勝、久しぶりに今、賜杯を抱いた気持ちは。「めちゃくちゃ重たかった。久しぶりに、はい」―過去２度の優勝と比較して今回は。「うれしいです」―取組後、足を気にしていたが。「大丈夫です」―日本相撲協会が、霧島関の大関昇進に向けて、臨時