◆オープン戦巨人２―６楽天（２２日・東京ドーム）巨人はオープン戦を１６試合１０勝５敗１分けで日本ハムと同率の１位で終了。捕手陣は岸田、大城、山瀬の３人が開幕１軍で、甲斐が２軍で再調整する方向となった。岸田は攻守で安定感を披露し、大城も持ち前の打撃面でアピール。山瀬も攻守両面で春季キャンプから存在感を示してきた。もちろん経験豊富な甲斐の存在もシーズン中に必要になる。村田バッテリーチーフコーチ