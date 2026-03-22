◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第８節川崎０―５横浜ＦＭ（２２日・ＭＵＦＧ国立）川崎はホーム国立でのダービーで、痛い黒星を喫した。前半２分にＤＦ松長根がネットを揺らしたが、オフサイドの判定で取り消しに。前半３０分、ＦＷ谷村に先制点を許すと、後半に４失点し、今季最多の５失点で完敗。ホーム試合でクラブ最多となる観衆５万２７５人が詰めかけた中、試合後はサポーターからブーイングを浴びた。＊＊