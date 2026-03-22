【モデルプレス＝2026/03/22】タレントの辻希美が3月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。自宅での子どもたちの様子を公開した。【写真】38歳5児のママタレ「癒やされる光景」8歳三男＆0歳次女が寄り添う姿◆辻希美、自宅での幸空くん＆夢空ちゃんの様子公開辻は「兄妹」「仲良し」と添え、写真を投稿。床で這う次女・夢空（ゆめあ）ちゃんと、同じ体勢で顔を近づける三男・幸空（こあ）くんの微笑ましい姿を公開している。