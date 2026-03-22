【モデルプレス＝2026/03/22】Snow Manの目黒蓮（リモート参加）、俳優の高橋文哉が22日、都内で開催された映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）完成披露舞台挨拶に共演の横田真悠、戸塚純貴、塩野瑛久、福田雄一監督とともに出席。目黒が特殊メイクの裏話を語った。【写真】目黒蓮、推定体重140kgのふくよかボディ披露◆目黒蓮、特殊メイク裏話劇中でスリムな状態とふくよかな状態の坂本を演じた目黒は、演じ分けや本格アクショ