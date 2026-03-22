「めるる」こと俳優でモデルの生見愛瑠さん（24）が2026年3月18日、自身のインスタグラムを更新。制服姿のオフショットを披露した。「とても緊張な一日でした」生見さんは、自身がヒロインをつとめた映画「君が最後に遺した歌」について触れ、制服姿でピースサインするオフショットを投稿した。「この日は撮影初日でいきなり歌を口ずさむシーンがありとても緊張な一日でした。懐かしい...」と振り返っていた。インスタグラムに投稿