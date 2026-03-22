秋田朝日放送 三連休の最終日は４月上旬並みの気温となりました。 男鹿水族館ＧＡＯは家族連れなどでにぎわいを見せました。 午前から多くの家族連れなどが訪れた男鹿水族館ＧＡＯ。 子どもたちは海の生き物たちを興味津々の様子で観察していました。 中でも注目を集めたのはホッキョクグマの豪太。 太陽の日差しを浴びながらリラックスした様子でエサを食べていました。 去年１２月に生まれたホッキョクグマのオスの