秋田朝日放送 秋田弁護士会が１月下旬から県北部を中心に発生した大雪被害についての 無料の法律相談を受け付けています。 秋田県内では１月下旬から県北部を中心に積雪が増え、 住宅が壊れるなどの被害が相次ぎました。 大雪による被害に遭った人たちの困りごとに対応しようと 秋田弁護士会では住宅や借金、保険、公的支援などについて 電話による無料の法律相談を受け付けています。 秋田弁護士会に電話をかけて「