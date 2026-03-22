◇明治安田J1百年構想リーグ第8節町田2―1浦和（2026年3月22日埼玉スタジアム）FC町田ゼルビアは浦和に2―1で勝利した。2試合ぶりの白星で連敗を阻止し、ACLE出場による影響で1試合未消化ながら4勝目で3位キープ。黒田剛監督は試合後の会見で「連敗せずに勝ち切ることが大きい。確実に勝ち点を積み重ねることに意味がある」と話した。前半26分にMF中山がペナルティーエリア手前から左クロスを送り、ファーサイドのMF望月