◇オープン戦巨人2―6楽天（2026年3月22日東京D）巨人の戸郷翔征投手（25）が22日、オープン戦最終戦となる楽天戦の5回から2番手で登板。長打3本に2死球と大荒れの内容で1回4失点と厳しい結果に終わった。これでオープン戦は計3試合に登板し合計9イニングを投げ9失点、防御率9.00。試合後、戸郷は「本当にルーキーと同じぐらいの立ち位置だと思っている」「（得たものは）特になかったですね。それぐらいやっぱり悪い登板