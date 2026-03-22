７日、６千メートルレースでラクダを駆る騎手たち。（フフホト＝新華社配信／康文魁）【新華社フフホト3月22日】中国内モンゴル自治区アルシャー盟で昨年12月から開かれていたラクダレースの大会「2025年アルシャー・ラクダスーパーリーグ」。六つの省・自治区から26チーム、1050頭が出場し、4回の月大会を経て、今月8日の決勝で最終順位が決まり幕を閉じた。アルシャー右旗から参加した娜布其花（ナブチフア）さんは6日の5千メ