5人組ロックバンド「Sadie」が18日、Zepp Shinjukuで結成21周年を記念したワンマンライブ「BLACK FUNERAL」を開催。2時間に及ぶ死闘のような熱演を終えた直後のバックヤード。まだ肌から湯気が立ち上るような熱気と、心地よい疲労感が漂う中、5人の男たちは充実の表情で口を開いた。舞台裏で語った第一声をお届けする。（ヴィジュアル系特集取材班）▼真緒（ボーカル） 「もう最高のライブだったと思います。おそらくメンバー全