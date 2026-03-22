ロックバンド「Sadie」が18日、結成21周年を記念したワンマンライブをZepp Shinjukuで開催した。熱狂のステージの果てに待っていたのは、11年4カ月ぶりとなる完全新作「悪の花」の秋リリースというサプライズ発表だ。新たな扉を開こうとする5人に、終演直後の熱気冷めやらぬバックヤードで迫った。（ヴィジュアル系特集取材班）暗転したステージに新作の文字が浮かび上がった瞬間、フロアには歓声が響き渡った。約8年半という