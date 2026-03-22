ロックバンド「Sadie」が18日、結成21周年ライブ「BLACK FUNERAL」をZepp新宿で開催した。8年半の休止を経て再始動した5人による狂熱の祝祭。怒涛の2時間、全18曲の果てに、真緒が客席へ絞り出した6度の「愛してる」。過去の懐古ではなく、ファンと響かせた圧倒的な「生きる力」と、闘い続ける理由をその爆音で提示した。（ヴィジュアル系特集取材班）鼓膜を震わせる重低音と、フロアで激しく渦巻くロングヘアの波。家事や仕事