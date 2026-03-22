乃木坂46元メンバーで「さゆりんご」の愛称で親しまれるタレントの松村沙友理（33）が22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。視聴者からの妊娠・出産への質問に答える中で、妊娠中にやって良かったとを明かした。「妊娠中やって良かったことはなんですか?」という質問に「スクワット」と即答。「出産する時にいきむのに、足、太腿の力が必要っていうのを漫画で読んだんですよ」と続け、「出産前のストレッチみたいなのをネット