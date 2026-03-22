レースアンバサダーアワード・グランプリの寺地みのり（35）が22日、自身のインスタグラムを更新。ボディースーツ・コス姿を披露した。「S耐ST-3クラスに参戦する#HitotsuyamaRacing21号車HitotsuyamaBMWM2Racingは、2位フィニッシュ沢山の応援ありがとうございました」とスーパー耐久2026開幕戦の成績を報告。黒＆イエローのボディースーツ・コスチューム姿の写真をアップし「まだシーズンは始まったばかりで