「選抜高校野球１回戦、山梨学院５−３長崎日大」（２２日、甲子園球場）二刀流でプロ注目の山梨学院・菰田が「２番・一塁」で出場し、初回１死からの第１打席で左翼へ先制のソロ本塁打を放った。チームは一挙５得点のビッグイニングを作った。菰田は初球の１０６キロカーブを完璧に捉えた打球は美しい放物線を描いて左翼席へ。スタンドがどよめき、騒然となる中で右拳を上げてダイヤモンドを一周した。菰田は五回にも左前打