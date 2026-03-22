◇オープン戦楽天6―2巨人（2026年3月22日東京ドーム）股関節の違和感で2軍調整からこの日合流した楽天の辰己涼介外野手(29)が「7番・中堅」で出場し、3安打2打点1盗塁と躍動した。「2軍に落ちてから、いろいろな人にサポートしてもらって、なんとか戻ってこられたので元気な姿を見せたかった」とうなずいた。昨季までのチームメートだった則本から2安打。「まだ味方なのか、敵なのかよく分からないですけど、いいピッ