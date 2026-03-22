タレントのタージン（63）が21日放送のMBSテレビ「おしゃべり小料理ゆみこ」（土曜後4・00）に出演。使える食レポ術を明かした。“ロケの神さま”の異名を取る西のレジェンド。この日も百戦錬磨の話術で、女将（おかみ）・有働由美子の調理シーンや料理をレポートした。有働に「おいしくないもんが出たときってどうするんですか」との質問が。「まずいっちゅうようなもんはないですよ…って答えるのが普通なんですが、ここは