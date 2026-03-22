「ウィナーズカップ・Ｇ２」（２２日、防府）深谷知広（３６）＝静岡・９６期・Ｓ１＝が最終２角手前６番手からまくって１着。２０２３年９月の共同通信社杯（青森）以来、通算５回目のＧ２優勝を飾り、賞金３０９０万円（副賞含む）を獲得した。吉田拓矢（茨城）任せから番手まくりを敢行した真杉匠（栃木）が２着、切り替えて真杉を追った地元の清水裕友（山口）が３着に入った。ハイスピードまくりでウィナーズカップ初制