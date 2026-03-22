米国の首都ワシントンに春の到来を告げる毎年恒例の「全米桜祭り」の開会式に２１日、歌手の平原綾香さんが出演した。本紙のインタビューで、自身初めてとなった米国公演への思いを語った。（ワシントン支局中根圭一）――ステージに立った時の気持ちは「（開会式にアーティストを派遣する）国際交流協会から出演依頼があった時から、とても光栄に感じた。桜がワシントンの名物になった歴史を調べたところ、日本がかつて桜