◇大相撲春場所千秋楽（2026年3月22日エディオンアリーナ大阪）綱獲り場所だった大関・安青錦（21＝安治川部屋）が横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）の掛け投げに屈し、7勝8敗で負け越した。夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）は一転、カド番となる。綱獲り→カド番は昨年初場所での大関・琴桜以来。序ノ口デビューした23年九州場所以降継続した連続勝ち越しは14場所でストップした。また、豊昇龍戦は昨年九州場所での優