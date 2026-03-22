「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、Ｃ大阪１（ＰＫ６−５）１神戸」（２２日、ヨドコウ桜スタジアム）負傷者続出の神戸はアウェーでＣ大阪と１-１で突入したＰＫ戦を５-６で落とした。前半１２分にコーナーキックからＣ大阪ＤＦ井上黎生人にバックヘッドで先制されたが、後半２２分に途中出場のＭＦ日高光揮が左足で豪快にＪリーグ初ゴールとなる同点弾を決めてＰＫ戦へ。先攻のＣ大阪が６人全員決めた後、神戸６人目となるＭＦ浜