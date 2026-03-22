3月22日、マカオ特別行政区のスタジオシティ・イベントシティで「EASL FINALS MACAU 2026」3位決定戦が行われ、アルバルク東京と琉球ゴールデンキングスが対戦した。注目の“日本勢対決”は、琉球が77－76で制し、同クラブ史上最高位となる3位に輝いた。 試合序盤、ドットソンの3ポイントで琉球が先手をとったが、A東京もフォスターに代わってロスター入りしたデイヴィスや、セバスチャン・サイズ