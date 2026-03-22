3月22日、国立代々木競技場第二体育館で「Wリーグディビジョン入替戦2025－26」の第3戦が開催。1勝1敗で迎えた運命の一戦は、アイシンウィングスが山梨クィーンビーズを76－62で下し、Wリーグプレミア残留を決めた。 勝てば残留、負ければ悲願のプレミア昇格となる大一番。試合は第1クォーターから拮抗した展開となる。アイシンは渡嘉敷来夢を中心に得点を重ねるが、山梨Q