ナイキは21日、ブラジル代表の新1stユニフォームを発表した。新ユニフォームはこれまでよりも緑色が濃く入っている。また、メインの黄色部分には国旗を連想させるような円形などの幾何学模様を配置。ナイキは「ピッチに立つ11人の選手が、自国を代表してプレーすることを象徴する」と伝えている。ファンからは「ブラジルが一番かっこいい」「条件反射で強そうと思ってしまう」「黄色無地じゃないところにこだわりを感じる」