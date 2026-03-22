【J1百年構想リーグ EAST第8節】(三協F柏)柏 3-0(前半2-0)水戸<得点者>[柏]中川敦瑛(15分)、オウンゴール(31分)、瀬川祐輔(83分)<警告>[水]五木田季晋(19分)、大森渚生(45分)、新井瑞希(90分+4)主審:上田益也└中川敦瑛のミドル弾などで3発快勝の柏が4試合ぶり勝ち点3、水戸は昇格後初の連勝ならず