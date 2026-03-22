【J1百年構想リーグ EAST第8節】(埼玉)浦和 1-2(前半0-1)町田<得点者>[浦]マテウス・サヴィオ(55分)[町]望月ヘンリー海輝(26分)、相馬勇紀(81分)<警告>[浦]荻原拓也(8分)、イサーク・キーセ・テリン(90分+4)[町]林幸多郎(9分)、岡村大八(90分)主審:中村太└町田が敵地・埼スタで浦和を撃破! 望月ヘンリー豪快ゴールで先制、一時追いつかれるも…スタメン復帰の相馬がPK決勝弾