[3.22 J1百年構想リーグEAST第8節 浦和 1-2 町田 埼玉]J1百年構想リーグEASTは22日に第8節を行った。浦和レッズとFC町田ゼルビアの対戦は、町田が2-1で勝利した。序盤は浦和がMFマテウス・サヴィオを中心にチャンスを作るが、先制点を手にすることができない。前半12分にはFW肥田野蓮治が相手のプレスに耐えながら左に展開。M・サヴィオが右足ミドルを放つも、わずかにゴール枠を捉えなかった。前半26分、均衡を破ったのは町