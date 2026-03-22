[3.22 J1百年構想リーグ EAST第8節 柏 3-0 水戸 三協F柏]22日、三協フロンテア柏スタジアムでJ1百年構想リーグ EAST第8節が開催され、柏レイソルと水戸ホーリーホックが対戦した。MF中川敦瑛のゴールで先制した柏は、オウンゴールで追加点。終盤にもMF瀬川祐輔が加点し、3-0で水戸を下した。18日の浦和戦をPK戦勝利で飾った9位・柏(勝ち点5)。中3日の今節は、先発を1選手入れ替えて、DF山之内佑成を3バックの右CBで採用。浦和