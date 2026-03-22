[3.22 J1百年構想リーグWEST第8節 C大阪1-1(PK6-5)神戸 ヨドコウ]セレッソ大阪がホームでヴィッセル神戸に1-1から突入したPK戦の末に勝利した。先制はC大阪。前半12分、右サイドからMF柴山昌也が蹴ったCKをDF井上黎生人がニアで合わせる。CKが続いていた時間帯にしっかりとスコアに繋げた。神戸の反撃は後半に入ってからだった。左サイドを浮き球で繋いだ神戸は、MF郷家友太が落としたボールをエリア内でコントロールしたMF