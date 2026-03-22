サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグのモンテディオ山形はきょう、ホームでベガルタ仙台と今シーズン初のみちのくダービーに臨みました。 ここまで3連敗中のモンテディオ。およそ1万4千人のサポーターが駆け付けたホームで勝利を収めたいところです。 試合開始早々、背番号22番の城和にまさかのレッドカード。モンテディオは試合開始2分で一人少ない状態となりま