ドローンの世界最大手、中国・DJIが3月16日、初のロボット掃除機「ROMO」シリーズを発売した。ドローンで積み上げた自律走行技術を家電に転用する。ただ、中国や欧州で先んじて発売されたROMOでは、セキュリティー問題が発覚。既に解決済みではあるが、出鼻をくじく展開になった。一方で、ルンバを擁する老舗のアイロボットは経営破綻。中国企業に買収されている。中国企業の安売り攻勢に屈したとも言われている。それほどロボッ