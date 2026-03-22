3月23日（月）夜9時 日本テレビ系で放送の「しゃべくり007」には、石原伸晃が登場！元東京都知事・石原慎太郎さんを父に持ち、自民党元幹事長で現在はジャーナリストとして活動する伸晃が、妻・里紗さん、娘・息子と家族そろってテレビ初登場！“華麗なる”石原家の知られざるエピソードを大公開。妻の里紗さんは元女優。二人の出会いは、弟・石原良純がキューピッドだったという話題に始まり、父・慎太郎さんの話題も続々。伸晃は