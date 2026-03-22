22日朝、宮城県大崎市の東北自動車道で乗用車が中央分離帯に衝突する事故があり、乗っていた岩手県の男性2人が死亡しました。警察によりますと22日午前5時ころ、大崎市古川新沼の東北自動車道・上り線で乗用車が中央分離帯に衝突する事故がありました。この事故で、助手席に乗っていた岩手県紫波町の会社員・阿部大希さん（23）の死亡がその場で確認され、運転していた岩手県北上市の団体職員・畑山勇人さん（23）が心肺停止の状態