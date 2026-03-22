ジェイテクトSTINGS愛知が大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）2025-26シーズンのチャンピオンシップ進出を決めた。 22日（日）に行われたSVリーグ男子第18節GAME2で日本製鉄堺ブレイザーズにフルセット勝利し、レギュラーシーズン（RS）の戦績を22勝14敗としたSTINGS愛知。この結果をもってSTINGS愛知のRS6位以上が確定し、チャンピオンシップ（CS）進出が決定した。 昨シー