徐々に春の陽気が感じられる中、熊本県菊池市では約1900人が参加するマラソン大会が行われました。 今年(2026年)で71回目を迎えた「きくち桜マラソン大会」には、海外からも69人が参加して、健脚を競いました。 大会はハーフマラソンの他、2キロと5キロ、10キロのコースがあり、市内では咲き始めたサクラもある中、思い思いのスタートを切っていました。 この大会は地域が一体となり、ランナーたちに地