任期満了に伴う熊本県宇土市の市長選挙は、新人の光井正吾（みつい･しょうご）さんが無投票で初当選を決めました。 きょう(3月22日)、告示された宇土市長選挙は、無所属・新人で前の副市長の光井正吾さん（55）の他に立候補の届け出がなく、無投票で初当選を果たしました。 北九州市出身の光井さんは、1993年に宇土市役所に職員として入り、総務課長や企画財政部長などを経て、去年（2025年）4月から宇土市の副市長を務めていま