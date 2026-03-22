イランが21日に行ったイスラエル南部の2つの都市への攻撃で、これまでに100人以上がケガをしました。ミサイルが着弾した都市には核関連施設があり、エネルギー施設を対象とした攻撃が激化しています。中東の衛星テレビ局・アルジャジーラによりますと、イランが21日、南部のアラドとディモナをミサイル攻撃し、合わせて100人以上がケガをしました。イランの革命防衛隊は22日の声明で、イスラエル南部の軍事施設などを標的にしたと