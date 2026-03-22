プロ野球オープン戦が22日、各地で6試合行われ、全日程が終了しました。前日に首位浮上となった巨人は、1点ビハインドの5回、2番手の戸郷翔征投手が2死球や3安打を浴びるなど、一挙4失点。2-6で敗れました。一方、2位につけていた阪神は、0-1で敗戦。3位につけていた日本ハムはヤクルトに1-1で引き分けました。これで敗れた巨人が10勝5敗1分、日本ハムは8勝4敗3分で同率でのオープン戦1位が決定。巨人は45得点、50失点と得点が失点