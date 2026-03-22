ぽっこり下腹が気になるけど、激しい運動は苦手…。そんな人におすすめなのが、椅子に座ったまま１日１セットでOKの簡単エクササイズ【ニーレイズワンレッグ】。「腹直筋」と「腸腰筋」の両方を効率よく鍛えられるので、下腹の引き締めや姿勢改善に効果的。デスクワークの合間やテレビを見ながらでも気軽にできるから、忙しい人でも続けやすいのが魅力です。🌼腰まわりを重点引き締め！１日たった30秒【細くて薄いお腹を作