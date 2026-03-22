春のコーデを整えるとき、服には気を使っていても、意外と見落としがちなのが“靴”です。トップスやボトムが今っぽくても、足元の印象が少し古いだけで、コーデ全体がどこか昔の雰囲気に見えてしまうことがあります。特に大人世代の場合、靴のデザインやシルエットがコーデの印象を大きく左右するもの。そこで今回は、40代・50代が見直したい「春のシューズ選び」について解説します。▲丸いつま先のリボンパンプス、ボリュームの