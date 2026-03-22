歌手デビュー10周年を迎える上白石萌音のライヴツアー＜Mone Kamishiraishi “yattokosa” 26《texte》＞が3月21日、神戸国際会館こくさいホールで幕を開けた。ツアー初日のオフィシャルレポートをお届けしたい。“yattokosa”を冠したワンマンライヴは今年で5年目。10周年イヤーに合わせてリリースしたアルバム『texte』(2月25日発売)をひっさげた特別な公演だ。神戸と横浜の全公演がSOLD OUTになる中、4月11日に東京ガーデンシア